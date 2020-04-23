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Afyonkarahisar’da öğrenci velileri 23 Nisan’da konvoy düzenledi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 23.04.2020 18:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Emine Efiloğlu Anaokulu öğretmenleri araçlarla konvoy oluşturarak öğrencilerinin oturduğu mahalleleri gezdi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ‘Covid-19’ salgını nedeniyle evlerde kutlanıyor olması sebebiyle çocukları aileleriyle birlikte evlerinde bayram hazırlığı yaptı.

Afyonkarahisar’da öğrenci velileri 23 Nisan’da konvoy düzenledi

Afyonkarahisar’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Emine Efiloğlu Anaokulu öğretmenleri araçlarla konvoy oluşturarak öğrencilerinin oturduğu mahalleleri gezdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ‘Covid-19’ salgını nedeniyle evlerde kutlanıyor olması sebebiyle çocukları aileleriyle birlikte evlerinde bayram hazırlığı yaptı. Evlerinin balkonlarını süsleyip bayrama özel şiirler okuyup şarkılar söyleyen öğrenciler öğretmenlerinin bu güzel günde yanlarında olmalarından dolayı çok sevindi. Balkonlarda 23 Nisan kutlayan öğrenciler araçlarla konvoy yapan öğretmenlerini görünce mutlu oldular. Emine Efiloğlu Anaokulu Müdürü Necibe Uluay yaptığı açıklamada tüm çocukların gününü kutladı. Uluay şöyle konuştu:
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını evlerimizde öğrencilerimizden ayrı bir şekilde kutlamak zorunda kaldık. Bu özel günde çocuklarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla araçlarımızı süsleyerek öğrencilerimizin oturduğu mahalleleri gezdik. Öğrencilerimizin hazırladıkları şiirleri balkonlarından bizler için okudu. Bizler de mutlu olduk onlar da. Bu özel günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz.”

Afyonkarahisar’da öğrenci velileri 23 Nisan’da konvoy düzenledi

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:33
Sabah
06:03
Öğle
13:01
İkindi
16:46
Akşam
19:49
Yatsı
21:13

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Demırbas Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Tugrul Eczanesi
Merkez
Volkan Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Dinar Eczanesi
Dinar
Badioğlu Eczanesi
Sandikli
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