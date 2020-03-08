YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da örnek kadın dayanışması

Afyonkarahisar’da örnek kadın dayanışması

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.03.2020 17:56 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi (BOLKAGİK) kuruldu.Bolvadin ilçesinde kadın kooperatifi ile ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayarak, ev kadınlarını meslek sahibi yaparak üretim sürecine ve ekonomik hayata dahil etmek amacıyla hayata geçirilen kooperatifte yöresel ürünlerin üretiminin yapılacağı bildirildi.

Afyonkarahisar’da örnek kadın dayanışması

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi (BOLKAGİK) kuruldu.
Bolvadin ilçesinde kadın kooperatifi ile ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayarak, ev kadınlarını meslek sahibi yaparak üretim sürecine ve ekonomik hayata dahil etmek amacıyla hayata geçirilen kooperatifte yöresel ürünlerin üretiminin yapılacağı bildirildi. Bolvadin’de haftada yedi gün boyunca katmer, bükme, mantı, bazlama, gözleme, erişte, baklava, reçel, turşu, sebze kurutmalıklardan oluşan yöresel geleneksel lezzetler sunan 12 kadın, hayata geçirdikleri kooperatif ile önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. 12 girişimci kadının bir araya gelerek kurdukları kooperatifi ziyaret eden İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, “12 kadının bir araya gelerek kurdukları kooperatif örnek olaçak bir girişimdir. Bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Her türlü desteği vereceklerini söyledi” dedi.
Sınırlı Sorumlu Bolvadin Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifin Kurucu Başkanı Serpil Bayram Kantar, kadınların kolektif çalışmasını yaşayarak öğrendiklerini söyledi. 12 kurucu ortağın gece gündüz çalışarak Bolvadin’in kadınlarına örnek olduklarını belirten Kantar, “Ev hanımlarının gücünü birleştiren kooperatif kuran kadınlar, şimdi siparişlere almaya başladılar. Kadın kooperatifi üyeleri gerçekleştirdikleri kadın dayanışmasıyla herkese örnek oluyor, kooperatifte el ele vererek ürettikleri ürünlerin siparişine yetiştiren kadınlar, her geçen gün farklı bir ürünü kooperatif bünyesine kazandırıyor” dedi.

Afyonkarahisar’da örnek kadın dayanışması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:51
Sabah
07:13
Öğle
13:14
İkindi
16:29
Akşam
19:05
Yatsı
20:21

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Atay Eczanesi
Merkez
İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Selcen Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Eren Eczanesi
Dinar
Kokkokoğlu Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Devlet desteğiyle mantar üreten ev hanımı kadınlara örnek oluyor

Devlet desteğiyle mantar üreten ev hanımı kadınlara örnek oluyor

Şuhut’a atanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Erel göreve başladı

Şuhut’a atanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Erel göreve başladı

Afyonkarahisar’da TARSİM’in önemi anlatıldı

Afyonkarahisar’da TARSİM’in önemi anlatıldı

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı

Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.