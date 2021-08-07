Afyonkarahisar'da otomobil bariyer ile köprü duvarına çarptı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin bariyer ile köprü duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Serdar Alaattin Aktaş (41) yönetimindeki 03 EF 501 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında bariyer ile köprünün duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Hacer (40), Ceren Şerife (16) ve Alperen Selman Aktaş (10) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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