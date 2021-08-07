YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da otomobil bariyer ile köprü duvarına çarptı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil bariyer ile köprü duvarına çarptı: 4 yaralı

07.08.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da otomobil bariyer ile köprü duvarına çarptı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil bariyer ile köprü duvarına çarptı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin bariyer ile köprü duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Serdar Alaattin Aktaş (41) yönetimindeki 03 EF 501 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında bariyer ile köprünün duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Hacer (40), Ceren Şerife (16) ve Alperen Selman Aktaş (10) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyorPolis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyor
Tokyo'da vahşet! "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"Tokyo'da vahşet! "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"
Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisiAfyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:57
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:10
Yatsı
21:39

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cumartesi

Atay Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Karakurt Eczanesi
Merkez
Nurgül Eczanesi
Merkez
Tugrul Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.