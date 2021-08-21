Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1ölü,1 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

G.K. (36) idaresindeki 03 ER 352 plakalı otomobil, Şuhut-Ortapınar köyü kara yolunun 3. kilometresinde, Tahsin Avcı'nın (56) kullandığı 03 SL 553 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Avcı ile beraberinde bulunan Mustafa Kara (64) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Avcı, sevk edildiği Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.



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