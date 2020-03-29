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Afyonkarahisar’da otomobil takla attı: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.03.2020 21:20 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucunda 2 kişi yaralandı.Kaza, Dazkırı- Kızılören köy yolu istikametinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucunda 2 kişi yaralandı.
Kaza, Dazkırı- Kızılören köy yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılören köyü istikametinden Dazkırı ilçesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Ahmet A. yönetimindeki 20 EH 853 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında Ahmet A. ve yanında yolcu olarak bulunan Rıdvan A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları çevre hastanelere sevk etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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