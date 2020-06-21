YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da otomobil takla attı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.06.2020 18:33 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarken, 4 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Isparta yolu 20’nci kilometresi Ağzıkara köyü mevkiinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarken, 4 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Isparta yolu 20’nci kilometresi Ağzıkara köyü mevkiinde meydana geldi. Şuhut ilçesi istikametinden Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde bulunan Veli S. idaresindeki 03 AAG 781 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Veli S., (45) Birsel S., (46) İsmihan S., (63) Ayşe P., (55) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve Jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Olayla alakalı çalışmalar devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBabasının asıl adını açıkladı!Babasının asıl adını açıkladı!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Çavuşoğlu’nun duygulandıran Babalar Günü paylaşımı

Bakan Çavuşoğlu’nun duygulandıran Babalar Günü paylaşımı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Toptan balık alıcıları kapalı olunca balık çeşitliliği vatandaşa kaldı

Toptan balık alıcıları kapalı olunca balık çeşitliliği vatandaşa kaldı

Erzurum'da kaybolan kadın 10 saat sonra bulundu

Erzurum'da kaybolan kadın 10 saat sonra bulundu

Hastane acil girişinde kalp krizinden öldü

Hastane acil girişinde kalp krizinden öldü

Yıldırım’da Kafeler Sokağı’nın çehresi değişiyor

Yıldırım’da Kafeler Sokağı’nın çehresi değişiyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:26
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:33
Yatsı
22:16

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Kadınana Eczanesi
Merkez
Karaman Eczanesi
Merkez
Sevgı Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Dınar Eczanesi
Dinar
Uyar Eczanesi
Emirdag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Afyonkarahisar'da 4 doktoru darbettikleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

Afyonkarahisar'da 4 doktoru darbettikleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Afyonkarahisar'da bir beldede giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar'da bir beldede giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.