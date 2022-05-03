YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü

03.05.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü

AFYONAKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

M.T. (38) idaresindeki 03 DT 404 plakalı otomobil, Haydarlı beldesi Değirmen mevkisinde yürüyüş yapan Ümit Güner (53), İbrahim Uslu (62) ve Mehmet Över'e (59) çarptı. Kazada 3 yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dinar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan emekli Astsubay Ümit Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.T'nin 1,37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asırlık "Tıpır Dede" ile "Baliş Kızı"nın birbirlerine olan sevgisi ilk günkü gibiAsırlık "Tıpır Dede" ile "Baliş Kızı"nın birbirlerine olan sevgisi ilk günkü gibi
İki çocuğuyla savaştan kaçan Ukraynalı kadın, Denizli'ye sığındıİki çocuğuyla savaştan kaçan Ukraynalı kadın, Denizli'ye sığındı
Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, başarısının sırrını anlattı:Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, başarısının sırrını anlattı:
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 3 Mayıs Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:51
Öğle
13:00
İkindi
16:48
Akşam
19:58
Yatsı
21:26
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.