YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

01.04.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

T.S. idaresindeki 03 DR 572 plakalı otomobil, Dr. Necmettin Erbakan Köprüsü altında Mustafa Demirbilek'in (67) kullandığı bisiklete çarptı.

Ağır yaralanan Demirbilek, ambulansla kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü T.S. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
El sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyorEl sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyor
Veliefendi Hipodromu'nda silahla vurulan bir kişi ağır yaralandıVeliefendi Hipodromu'nda silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı
Aynı cadde üzerinde oruçlarını 1 dakika arayla açıyorlarAynı cadde üzerinde oruçlarını 1 dakika arayla açıyorlar
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 3 Nisan Pazar

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
13:06
İkindi
16:41
Akşam
19:29
Yatsı
20:48
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yeni doğmuş bebeğine acımadı! "Karnımda bir 'iblis' vardı"

Yeni doğmuş bebeğine acımadı! "Karnımda bir 'iblis' vardı"

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.