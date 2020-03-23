YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da parklar bulunan banklar toplandı

Afyonkarahisar’da parklar bulunan banklar toplandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 23.03.2020 14:48 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle Afyonkarahisar şehir merkezinde bulunan parklardaki banklar toplandı.Korona virüs salgının görülmesinin ardından Türkiye’de birçok önlemler alınmaya başlandı.

Korona virüs nedeniyle Afyonkarahisar şehir merkezinde bulunan parklardaki banklar toplandı.
Korona virüs salgının görülmesinin ardından Türkiye’de birçok önlemler alınmaya başlandı. Vatandaşların bir arada durmaması ve evlerinde vakit geçirmeleri çağrısı yapıldı. Bu kapsamda kent merkezinde bulunan oturma banklarında gün boyu zaman geçiren vatandaşların can güvenliği sebebi ile salgın tehlikesi geçene kadar banklar belediye ekipleri tarafından toplandı. Anıtpark, Yeşilpark başta olmak üzere İmaret Cami bahçesindeki toplanan tüm banklar salgın geçene kadar depolarda muhafaza edilecek. Yine parklarda yere sabit şekilde bulunan banklar eklerin gerçekleştirdiği kesme işlemlerinin ardından toplanarak depolara götürüldü. Salgının olmadığı dönemde daha çok yaşlı kesim tarafından oturma alanı olarak tercih edilen mekanlar son günlerde yerine sessizliğe bıraktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Yankı Yemek’te korona mücadelesi üst düzeyde

Yankı Yemek’te korona mücadelesi üst düzeyde

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Antalya’da sahte içki operasyonu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
13:09
İkindi
16:37
Akşam
19:19
Yatsı
20:36

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Afyon Eczanesi
Merkez
Çıçek Eczanesi
Merkez
Demırbas Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Bolvadin
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Dinar Eczanesi
Dinar
Macit Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Afyonkarahisar'da jeotermalle ısıtılan seralarda üretilen salkım domatesler 15 ülkeye ihraç ediliyor

Afyonkarahisar'da jeotermalle ısıtılan seralarda üretilen salkım domatesler 15 ülkeye ihraç ediliyor

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Türk Bayrağına Sarılan Şehit Babası: Oğlum, Bayrağın Asıldı Sana Kurban Olurum

Türk Bayrağına Sarılan Şehit Babası: Oğlum, Bayrağın Asıldı Sana Kurban Olurum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.