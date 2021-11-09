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Afyonkarahisar'da parklar sonbahar renklerine büründü

09.11.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da parklar sonbahar renklerine büründü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da parklar, sonbaharın farklı renkleriyle misafirlerini ağırlıyor.

Kentteki, Akarçay Rekreasyon Alanı ile Anıtpark, sonbaharın göz alıcı renkleriyle adeta büyülüyor.

Parklardaki söğüt, akasya, ceviz ve farklı ağaçlar ile bitkilerin sarı, kırmızı, turuncu ve yeşilin farklı tonları, yürüyüş ve spor yapanlara görsel şölen sunuyor. Parklar, bugünlerde ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü ve eşsiz manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri, Akarçay Rekreasyon Alanı ile Anıtpark'ta mevsimsel peyzaj ve çiçeklendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

Mustafa Gürsoy, kentteki parkların güz aylarının son günlerini yaşadığını söyledi.

Parklardaki ağaçlardaki renk cümbüşünün harika olduğunu dile getiren Gürsoy, "Kasım ayı, hazan mevsiminin son günleri. Parklarda söğüt, akasya ve ceviz ağaçlarındaki farklı renkler görülüyor. Buralarda fotoğraf kareleri daha güzel oluyor. Bence, Afyonkarahisar'ın sonbaharı anlatılmaz yaşanır." ifadelerini kullandı.

Anıtpark'ta rengarenk ceviz ağacının altında oturan Hulusi Yıldız da sonbaharda ağaçlar ile bitkilerin farklı güzelliğe büründüğünü, adeta tarihi eser gibi göründüğünü ifade etti.

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