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Afyonkarahisar’da polis sokakta ‘Korona’ denetimi yaptı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.07.2020 16:19 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da polis tarafından kentin bir çok noktasında ‘Covid-19’ denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar’da polis tarafından kentin bir çok noktasında ‘Covid-19’ denetimi yapıldı. Denetimlerde sokağa maskesiz çıkan şahıslar hakkında tutanaklar tutuldu.
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle, ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da eş zamanlı olarak berber, kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri (AVM), toplu ulaşım araçlarında Korona virüsle mücadele (Covid-19) kapsamında denetim yapıldı.
Denetimlerde Covid-19 salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulmasının önemi vurgulandı.

Sokağa maske takmadan çıkan şahsa tutanak tutuldu
İsmet İnönü Caddesinde gerçekleştirilen denetimlere asayiş ekipleri, yunus timleri ve trafik ekipleri katıldı.
Seyir halinde olan araçlar ve sokakta geçen vatandaşlara yönelik yapılan denetimde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar hakkında gerekli tutanaklar tutuldu. Yaya olarak yolda yürüyen ve maskesi olmayan bir vatandaş da uyarılarak hakkında tutanak tutuldu.

“Bizim insanlarımız pek umursamıyor”
Denetimlerle ilgili konuşan vatandaşlardan Mustafa Gökpınar, Afyonkarahisar’da büyük bir oranla herkesin maskesini taktığını söyleyerek, “Denetimler biraz daha sıklaştırılırsa daha iyi olur. Çünkü Sağlık Bakanı Farettin Koca defalarca uyardı ‘maskenizi takın’ diye. Ona rağmen bizim insanlarımız pek umursamıyor. Maske takan çok ama ona rağmen bir o kadar takmayan kurallara uymayan insanlar var” diye konuştu.

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