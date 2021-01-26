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Afyonkarahisar'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki alkollü çifte para cezası kesildi

26.01.2021 00:02 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki alkollü çifte para cezası kesildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki alkollü çifte, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 9 bin 200 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü şeklinde 155'e ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine plakası tespit edilen otomobil, Otogar kavşağında polis ekiplerince durdurulmak istendi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobilin kaçış güzergahına çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Polis Meslek Yüksekokulu yolunda yakalanan otomobilde, isimleri öğrenilemeyen alkollü evli bir çift olduğu belirlendi.

Ekiplerin işlem yapmasına zorluk çıkaran çifte, "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek" ve "trafiği tehlikeye düşürmek"ten 9 bin 200 lira para cezası kesildi.

Otomobillerinin otoparka çekildiği çiftin polis aracına bindirilerek hastaneye alkol muayenesi testine götürüldüğü öğrenildi.

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