Afyonkarahisar'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu, sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ehliyetsiz olduğu belirtilen Hasan Kumral'ın (23) idaresindeki plakasız motosiklet, Şehitler Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Kumral, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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