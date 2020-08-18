Afyonkarahisar’da robotik kodlama eğitimleri veriliyor

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Yeni Nesil Eğitim Programı (YENEP) kapsamında hazırladığı Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyesinde 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde robotik kodlama öğretmenlerle eğitim veriliyor.

Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyesinde kurulan teknoloji sınıfında yapılan Robotik Kodlama Eğitici Eğitimine İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Şube Müdürü Murat Diktaş ve öğretmenlerin katılımıyla açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, ’’ROBOTİS Robotik Kodlama Eğitici Eğitiminde öğretmenlerimize 5 gün boyunca C++ Tabanlı kodlama eğitimiyle STEM müfredatına uygun eğitim vermeye başladık. Amacımız öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimize yeni ufuklar açmak, öğrencilerimizi bilim ve teknolojiyle donatarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Eğitimlere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın açılış töreni ardından Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyesinde kurulan istasyonları da ziyarette ederek eğitime başlayan öğrencilerle sohbet etti.

