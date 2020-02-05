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Afyonkarahisar'da rüzgar, 6 katlı binanın duvarındaki reklam tabelasını söktü

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da rüzgar, 6 katlı binanın duvarındaki reklam tabelasını söktü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da etkili olan rüzgar nedeniyle yerinden sökülen, 6 katlı binanın duvarındaki yaklaşık 10 metre uzunluğundaki reklam tabelası, bazı dükkanlara zarar verdi.

Dairecep Mahallesi Gazlıgöl Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın özel eğitim kurumuna ait 10 metre uzunluğundaki reklam tabelası, aşırı rüzgar nedeniyle yerinden söküldü.

Reklam tabelası parçaları ile çatıdan düşen kiremitler, binanın altındaki dükkanlara ait küçük reklam tabelaları ile yol üzerine parkeden iki araca hasar verdi.

Özel eğitim kurumunun yetkilileri, bir kısmı duvara asılı kalan ve tehlike oluşturan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki tabelanın yerinden çıkarılması için vinç çağırdı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından reklam tabelası yerinden çıkarıldı.

Öte yandan çalışma sırasında polis ekiplerince, cadde üzerindeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

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Afyonkarahisar Rüzgar Tabela

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