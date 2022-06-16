YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

16.06.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve İhsaniye ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İhsaniye ilçesinde de sağanağın oluşturduğu sel nedeniyle bazı köylerdeki tarım arazileri zarar gördü.

İlçeye bağlı Ayazini köyünde de bazı binalarda su baskınları olduğu ve hasar oluştuğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da kayıp kadının cesedi su deposunda bulunduAfyonkarahisar'da kayıp kadının cesedi su deposunda bulundu
Bursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldiBursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldıÜsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
13:03
İkindi
16:58
Akşam
20:32
Yatsı
22:14
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.