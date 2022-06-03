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Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu

03.06.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ile Çay ve Sultandağı ilçelerinde sağanak etkili oldu, Afyonkarahisar - Konya kara yolunda seyir halindeki araçların sürücüleri, dolu yağışı sırasında akaryakıt istasyonlarına sığındı.

Bazı araçların camları, dolu yağışı nedeniyle kırıldı. Kara yolu ve bölgedeki tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, dolu yağışının etkili olduğu bölgedeki arazilerde hasar tespit çalışması başlatılacağını bildirdi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de kentte pazartesi gününe kadar sağanak ve dolu yağışları görüleceği için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sürücülerden Mehmet Sakallı, AA muhabirine, dolu yağışının otomobilinin arka camının kırılmasına neden olduğunu söyledi.

İbrahim İlhan da dolu yağışından kaçarak akaryakıt istasyonuna girdiğini belirterek, "Allah'ın nimeti. Gerçekten çok güzel yağıyor. Biz de aracımızın camı kırılmasın diye buraya sığındık." diye konuştu.

İstanbul'a giden Hikmet Aktaş da dolu yağışı nedeniyle aracının hasar görmemesi için akaryakıt istasyonuna sığındığını ifade etti.

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