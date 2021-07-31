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Afyonkarahisar'da samanlık yangınında 3 hayvan telef oldu

31.07.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da samanlık yangınında 3 hayvan telef oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki samanlık yangınında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Karacaören beldesinde C.Z'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında, samanlıktaki büyükbaş hayvanları tahliye ederken bir vatandaş dumandan hafif etkilendi.

İtfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahale ettiği yangında 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Bazı hayvanların yaralandığı ve yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangının ardından samanlık kullanılamaz hale geldi.

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