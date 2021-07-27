YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü öldü

27.07.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Serhat Kara (28) idaresindeki 33 DOJ 78 plakalı tır, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Dişli beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
PARTNERPareolu önlem!Pareolu önlem!
Afyonkarahisar'da minibüs kamyonete çarptı: 17 yaralıAfyonkarahisar'da minibüs kamyonete çarptı: 17 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 27 Temmuz Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:48
Öğle
13:09
İkindi
17:01
Akşam
20:21
Yatsı
21:55

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Salı

Gizem Eczanesi
Merkez
Kumru Eczanesi
Merkez
Sezgın Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.