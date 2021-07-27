Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Serhat Kara (28) idaresindeki 33 DOJ 78 plakalı tır, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Dişli beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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