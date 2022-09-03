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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

03.09.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 26 FT 246 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Kurudere köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, Mevlüt G. ve Ali D, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil kaza şarampol

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