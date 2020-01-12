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Afyonkarahisar’da seçim heyecanı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 12.01.2020 21:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da 1 köy ve 1 mahallede vatandaşlar muhtarlık seçimleri için sandığa gitti.Şuhut’ta 1 köy ve 1 mahallede muhtarlık seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti.

Afyonkarahisar’da 1 köy ve 1 mahallede vatandaşlar muhtarlık seçimleri için sandığa gitti.
Şuhut’ta 1 köy ve 1 mahallede muhtarlık seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti. Seçim tekrarı kararı alınan köy ve mahallede bugün vatandaşlar sandık başına gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında oylarını kullanan seçmenler, yeniden tercihini yaptı. Büyük bir heyecan içerisinde geçen muhtarlık seçimlerinde kullanılan oyların sonucuna göre Akyuva köyü tek adayla seçime girdi. 400 seçmenin oy kullandığı seçimler sonucunda İsmail Karataş seçimi kazandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ise 246 oyla Bekir Kuzu seçimi kazanırken, Mustafa Doğan 161 oyla ikinci, İsmail Akdemir ise 74 oyla 3 sırada yer aldı.
Akyuva Köyü Muhtarlığına yeniden seçilen İsmail Karataş, seçimden dolayı heyecanlı olduğunu dile getirdi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarlığına 246 oyla seçilen Bekir Kuzu ise, sevincini şöyle ifade etti:
“Benim için seçim değil güvenoyuydu. Yani bu takdire layık gördüler. Allah’ım bizleri utandırmasın inşallah bu güzel insanlara layık oluruz. Bunun çabasını gösteririz. Biz şimdiye kadar bu güzel insanlar için elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Yine devamı olur inşallah. İstiyoruz milletin üzerinde hiçbir güç yok hiçbir irade yok. Ben bunlara teslim oldum bunlarda gereğini yaptılar. Bu bir yerlere sonuçta cevap niteliğindeydi. Heyecan tabi mahallelimizin böyle davranması bizde heyecan oluşturuyor. Biz daha çok bir şeyler yaparsak asıl bizim heyecanımız o zaman daha çok olur. Biz bu doğrultuda hareket ediyoruz. Niyeti iyi olanın akıbeti de güzel olur.”
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarlık seçimlerinde oyunu kullanan Erol Örenkaya isimli seçmen de, “Vatana, millete, mahallemize Allah hayırlı uğurlu etsin. Kazanan arkadaşımıza da tebrikler başarılar dilerim. Bugün oyumuzu kullandık mahallemize hayırlı olmasını dileriz’’ ifadelerini kullandı.

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