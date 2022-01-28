YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

Afyonkarahisar'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

28.01.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da soğuk hava ile sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Son günlerde karın etkili olduğu kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11,8, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde ise 19,4 derece ölçüldü. Kentteki süs havuzları buz tuttu ve çeşmeler dondu.

Kentte sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Afyonkarahisar'da sisin hafta sonu da devam edeceğini bildirdi.

Trafik ekipleri, sis ve buzlanmaya karşı sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri müdürlükleri ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlardaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Afyonkarahisar'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildiAfyonkarahisar'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 28 Ocak Cuma

İmsak
06:36
Sabah
08:00
Öğle
13:16
İkindi
15:57
Akşam
18:21
Yatsı
19:41
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.