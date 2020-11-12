Afyonkarahisar’da sokakta sigara içme yasağı getirildi

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında tüm illerde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar da ihtiyaç duyulan meydan ve toplu taşıma araç durakları gibi bölgelerde sigara içme yasağı getirildiği belirtildi.

Açıklamada İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Covit-19 tedbirleri konulu ek genelge gönderildiği belirtildi. Genelgede, korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar gibi herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor” ifadelerine yer verildi.