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Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 12.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, metal çerçeve içerisindeki haç işaretli bir kitabı satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 şüphelinin elinde tarihi eser olduğu ve satacağı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen, metal çerçeve içerisindeki haç işaretli kitap ele geçirildi.

Araçtaki M.A, A.Ş, Y.Y. ile L.K. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar KOM Tarihi Eser

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