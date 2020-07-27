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Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 27.07.2020 19:51 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, aralarında bir din görevlisinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Kırka beldesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait mezar taşı, 355 sikke, 25 çeşitli obje, 4 yüzük, dedektör, ruhsatsız av tüfeği ve çapa ele geçirildi.

Operasyonda, E.Ö, M.T, A.Y, A.B. ve din görevlisi R.Y. gözaltına alındı.

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