Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliğinde 71 obje ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da eve düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 71 obje bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Mahallesi'nde oturan B.S'nin evinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için görüşmeler yaptığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekiplerce zanlının evinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 43 obje, 24 sikke, 4 yüzük ile 2 dedektöre el konuldu.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

