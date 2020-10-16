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Afyonkarahisar’da tarımı ile ekonomiye 59 milyon TL katkı sağladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 16.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Afyonkarahisar’da sulama sezonunun tamamlandığını belirterek, kent merkezi ve ilçelerde toplam 590 bin dekar tarım arazisinin sulandığını belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Afyonkarahisar’da sulama sezonunun tamamlandığını belirterek, kent merkezi ve ilçelerde toplam 590 bin dekar tarım arazisinin sulandığını belirtti. Afyonkarahisar’da 2020 yılında yapılan sulu tarım ile ülke ekonomisine 59 milyon TL katkı sağlandığını açıklayan Yıldız, kentte 15 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonunun 1 Ekim 2020 tarihinde tamamlandığını kaydetti. Yıldız, “2020 yılı sulama sezonunda Afyonkarahisar ilimiz ve ilçelerimizde toplam 590 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Afyonkarahisar il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 590 bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 59 milyon TL katkı sağlandı” dedi.

“Pandemi döneminde tarımın önemi bir kez daha anlaşıldı”
Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu ve içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen Yıldız, “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz” dedi.

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