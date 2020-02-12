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Afyonkarahisar’da TARSİM’in önemi anlatıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 12.02.2020 18:03 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), bilgilendirme toplantısı yapıldı.Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve tüm ilçe müdürlüklerinde tarım sigortalarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Afyonkarahisar’da TARSİM’in önemi anlatıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve tüm ilçe müdürlüklerinde tarım sigortalarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Afyonkarahisar İl Tarım Orman Müdürlüğünce son yıllardaki iklimsel değişikliklerin sonucu olarak tarımsal ürünlerin risk altında olduğu, dolayısıyla çiftçilerin bundan olumsuz yönde etkilendiği belirtildi.

“Amaç üretimde sürdürülebilirliği sağlamak”
TARSİM Konya Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak yaptığı bilgilendirmede, “ Tarım sigortalarındaki amaç, doğal afetlerin neden olduğu zararları karşılayıp üreticiyi uzun vadede gelir istikrarına kavuşturmak ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak. Afyonkarahisar tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahiptir. Tarım ve hayvancılığın olduğu yerde riskte vardır. Bizim bu riski en aza indirmemiz gerekmektedir. Dolu, don, aşırı yağış, sel, kuraklık, yangın gibi doğal afetler büyük zararlara yol açmaktadır” diye konuştu.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, çiftçilerin alın teri ve emeklerinin boşa gitmemesi için tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini belirterek, yapılan bu toplantılarda tarım sigortaları konusunda bilgilendirmelerde bulunan TARSİM Konya Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak ve ekibine teşekkür etti.

Afyonkarahisar’da TARSİM’in önemi anlatıldı

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