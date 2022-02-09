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Afyonkarahisar'da taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı

09.02.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve kar sürgünü nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime verilen aranın 10 Şubat Perşembe gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığı bildirildi.

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