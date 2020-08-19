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Afyonkarahisar’da tefeci operasyonu: 2 gözaltı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 19.08.2020 09:56 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da polis tarafından tefecilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, operasyonda ruhsatsız tabancalar, senetler ve araç satış sözleşmeleri de ele geçirildi.Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı.

Afyonkarahisar’da tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Afyonkarahisar’da polis tarafından tefecilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, operasyonda ruhsatsız tabancalar, senetler ve araç satış sözleşmeleri de ele geçirildi.
Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 şahsın ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 2 Adet ruhsatsız tabanca, 937 adet tabanca mermisi, 2 adet senet ve araç satış sözleşmeleri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şahsın işlemleri devam ediyor.

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