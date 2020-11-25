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Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.11.2020 10:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2018 yılında Suriye'nin Haseke-Daşişa bölgesinde terör örgütü DEAŞ karargahına düzenlenen operasyonda ele geçirilen listede adı geçen ve Afyonkarahisar'da bulundukları öğrenilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde adreslerine düzenlediği operasyonda Irak uyruklu V.J.H.A. ile D.H.M'yi yakaladı.

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