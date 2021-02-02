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Afyonkarahisar’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

02.02.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre N.A.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre N.A. idaresindeki 06 DD 9919 plakalı tır, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Toprak Mahsulleri Ofisi kavşağında, Osman Kalkan’ın (75) kullandığı 03 LE 350 plakalı otomobille çarpıştı. Olayı gören vatandaşlar tarafından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kalkan, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü N.A.’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

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TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
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