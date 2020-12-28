Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Vehbi Özen yönetimindeki 31 ADT 254 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Kaplan idaresindeki 01 Y 8546 plakalı tır ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki tarlaya girdi.
Kazada sürücü Vehbi Özen ile otomobilde bulunan eşi Ayşe Özen, Cemile Kılıçaslan olay yerinde, 9 yaşındaki Yağmur Özen ise kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Murat Kaplan yaralandı.
Kaplan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.