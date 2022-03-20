Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Okan Nalbant (34) idaresindeki 26 AER 920 plakalı tır, Suvermez köyü kavşağında Süleyman Gürbüz (66) yönetimindeki 03 HP 295 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Gürbüz ile aynı otomobildeki Fadime (58), Khalilova (32) ve Kerim Gürbüz (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman ve Fadime Gürbüz, ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz