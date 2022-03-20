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Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

20.03.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Okan Nalbant (34) idaresindeki 26 AER 920 plakalı tır, Suvermez köyü kavşağında Süleyman Gürbüz (66) yönetimindeki 03 HP 295 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Gürbüz ile aynı otomobildeki Fadime (58), Khalilova (32) ve Kerim Gürbüz (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman ve Fadime Gürbüz, ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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trafik kazası Afyonkarahisar

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