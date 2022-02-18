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Afyonkarahisar'da tır sürücüsünü silahla yaraladıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

18.02.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da tır sürücüsünü silahla yaraladıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tır sürücüsünü silahla yaraladıkları ve ateşli silahla mala zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Şubat'ta Sandıklı-Dinar kara yolu Gökçealan köyü yakınlarında tır sürücüsü S.G'nin aracıyla yol kenarında beklediği sırada kimliği belirsiz kişilerce silahla yaralandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, sürücü S.G'yi silahla yaralayanların olay yerinden kaçtığını ve tırın camının sert bir cisimle kırıldığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, aynı gün Dinar ilçesinde de ateşli silahla "mala zarar verme" olayına karıştığı belirlenen Y.C. ile H.Y'yi Örenkaya köyünde yanlarındaki M.A. ve M.S.K'yle birlikte yakaladı.

Yapılan soruşturmada, Dinar'daki ateşli silahla "mala zarar verme" olayını Y.C, H.Y, A.T, S.E. ile S.Ç'nin gerçekleştirdiğini, dönüşte ise Gökçealan köyü yakınlarında yol kenarında durdukları sırada A.T'nin yolda S.G'nin kullandığı tırın camına boş alkol şişesi fırlatarak kırılmasına neden olduğu ve bunun üzerine tır sürücüsü S.G'nin araçtan inerek yanlarına gidince A.T. tarafından av tüfeğiyle belinden vurulduğu öğrenildi.

Olayın ardından Sandıklı'da kendi aralarında kavga eden S.E, A.T. ile S.Ç'nin yaralama olayında kullandıkları av tüfeğiyle İ.K. ile İ.A'nın içinde bulunduğu otomobile binerek Afyonkarahisar merkezine gittiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda İ.K, İ.A, ve S.Ç. yakalandı, adreslerinde bulunamayan A.T. ile S.E. de Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde saklandıkları evde gözaltına alındı.

İ.K, İ.A, S.Ç, A.T, S.E. ve daha önce Örenkaya köyünde yakalanan Y.C, H.Y, M.A. ve M.S.K. adliyeye sevk edildi.

9 zanlıdan A.T, Ş.Ç, S.E, Y.C. ile H.Y, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "silahla kasten adam yaralama" ile " mala zarar verme" suçlarından tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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