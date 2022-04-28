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Afyonkarahisar'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

28.04.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ziya Sarıtaş (38) idaresindeki 34 CCM 875 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Anıtkaya köyü yakınlarında, karşı şeride geçerek Yüksel Bayram'ın (51) kullandığı 20 BEA 05 plakalı tıra çarptı.

Kazada, sürücü Sarıtaş ile Rabia Kaçar (54), Hafize (34), Sümeyye (15) ve Hüseyin Enes Sarıtaş (9) yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Enes Sarıtaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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