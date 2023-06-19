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Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

19.06.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

H.Y. (44) idaresindeki 06 BOM 640 plakalı otomobil, Afyonkarahisar istikametinden Uşak istikametine seyir halindeyken Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi mevkisinde G.E. (34) yönetimindeki 42 CZN 65 plakalı tıra bağlı 42 AOZ 573 plakalı dorseye arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan H.Y. ile aynı otomobilde bulunan D.Y. (8), Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından G.E'nin gözaltına alındığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil dorse kaza

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