YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluğu getirildi

Afyonkarahisar’da toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluğu getirildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 02.10.2020 10:15 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kentte Korona virüs (Covit-19) vaka sayılarının önüne geçmek için kentteki toplu taşıma araçlarına HES kodu uygulaması getirildiği belirtildi.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kentte Korona virüs (Covit-19) vaka sayılarının önüne geçmek için kentteki toplu taşıma araçlarına HES kodu uygulaması getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca karantinada olması gerekenlerinde toplu taşıma kartlarının geçici süre ile askıya alınacağı belirtildi.
İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda Koron virüs ile mücadele kapsamında bir dizi karar alındı. Alınan kararlarda öne çıkan konu başlıkları ise şunlar oldu:
“Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla otobüs ile yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanacak. Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik, akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanacak. Covid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlarımıza ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla e-İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak Valilik/Kaymakamlıkla paylaşılacak.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
BAKSM sezonu “Pencere” oyunuyla açtı
BAKSM sezonu “Pencere” oyunuyla açtı
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Konyaaltı Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği
Konyaaltı Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Baskil Belediyesi arasında protokol imzalandı
DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Baskil Belediyesi arasında protokol imzalandı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
12:52
İkindi
16:10
Akşam
18:47
Yatsı
20:03

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Ece Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Kadınana Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Afyonkarahisar'da 23 asker, KYK yurdunda karantinaya alındı
Afyonkarahisar'da 23 asker, KYK yurdunda karantinaya alındı
Afyonkarahisar'da zimmetine para geçirdiği öne sürülen PTT çalışanı tutuklandı
Afyonkarahisar'da zimmetine para geçirdiği öne sürülen PTT çalışanı tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.