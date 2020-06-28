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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 28.06.2020 22:51 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Hilmi Köksoy idaresindeki 19 AAE 223 plakalı araç, Çobanlar-Bolvadin Devlet kara yolu Hamidiye köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Ahmet Hilmi Köksoy (39), Rauf Köksoy (64), Sultan Köksoy (57) ve Elif Eylül Sarı (5) yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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