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Afyonkarahisar’da tüm branşlara ek yüzme eğitimi verilecek

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.10.2020 16:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında tüm sporculara yüzme dersi verilmeye başlandı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında diğer branşlarda eğitim alan sporculara yüzme dersi verilmeye başladı.

Afyonkarahisar’da ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında tüm sporculara yüzme dersi verilmeye başlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında diğer branşlarda eğitim alan sporculara yüzme dersi verilmeye başladı. “Hayata Kulaç Atıyoruz, Sağlığımızı Koruyoruz” sloganı başlatılan eğitimlerden dileyen tüm sporcular faydalanabiliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 branşta eğitim alan sporculara gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlayan yüzme dersleri haftada 1 gün olarak gerçekleşiyor. Bu sayede sporcular atletizm, basketbol, badminton, cimnastik, eskrim, güreş, hentbol, halter, karate, masa tenisi, taekwondo, tenis, voleybol ve vücut geliştirme branşlarının yanında yüzme eğitimi de alacak.
Yapılan eğitimlerde kursiyerler kendi branşları haricinde almış oldukları yüzme eğitiminin kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek, pandemi ile mücadelenin sürdüğü şu günlerde hareket etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Karaman Eczanesi
Merkez
Selin Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Saglık Eczanesi
Bolvadin
Çubuk Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
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