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Afyonkarahisar’da uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok, 3 tutuklama kararı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 18.06.2020 12:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldıkları ve plakası belirlenen minibüsü, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Afyonkarahisar’da uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok, 3 tutuklama kararı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldıkları ve plakası belirlenen minibüsü, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Polis, minibüsteki E.S, E.Y. ile H.O’yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mhkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar’da uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok, 3 tutuklama kararı

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