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Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Burak Özçivit'in kız kardeşinin düğününe katılmaması sosyal medyada konuşuldu. Eleştirilerin hedefi olan ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı sert paylaşımla sessizliğini bozdu.

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit, Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen bir törenle Hasan Sağdıç'la hayatını birleştirdi. Özçivit ailesinin yakınları ve dostlarının katıldığı düğünde, Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’in yer almaması dikkat çekti.

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti 1

Burak Özçivit’in yoğun iş programı ve çekim takvimindeki çakışma nedeniyle kardeşinin düğününe katılamadığı ortaya çıktı. Bu durum X'te konuşuldu ve oyuncuya eleştiriler de geldi.

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti 2

"BİZİ VE AİLEMİZİ RAHAT BIRAKIN"

Burak Özçivit yapılan yorum ve eleştirilere daha fazla dayanamadı. Bir paylaşım yaparak şu sözlerle isyan etti:

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"Arkadaşlar, neden bu kadar kötü oldunuz? Biz bütün aile mutluyken neden yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz? Onlar bizim ailemiz, canımız. Kime, neden bu kadar saldırıyorsunuz? Uydurduğunuz hikâyeleri ve saçma yorumlarınızı gidin kendi hayatınıza yapın. Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın."

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Burak Özçivit
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