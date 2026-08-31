Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Galatasaray, transfer döneminde hücum hattına önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen Deniz Gül'ün transferi konusunda Portekiz ekibiyle sözlü anlaşmaya vardı.

11 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray ile Porto, Deniz Gül transferi için anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun transferinin bonuslarla birlikte 11 milyon euro karşılığında tamamlanacağı belirtildi.

PAZARTESİ İSTANBUL'A GELİYOR

Transferde artık son aşamaya gelinirken Deniz Gül'ün pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması planlanan genç golcü, böylece kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

GALATASARAY'DAN GENÇ FORVET HAMLESİ

Galatasaray, Deniz Gül transferiyle birlikte hücum hattına genç ve gelecek vadeden bir isim kazandırmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, bonuslarla birlikte 11 milyon euro seviyesine ulaşacak bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.