SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

SON DAKİKA: Galatasaray, Porto'dan genç forvet Deniz Gül'ün transferi için Porto ile sözlü anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti
Burak Kavuncu
Deniz Gül

Deniz Gül

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Porto
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, transfer döneminde hücum hattına önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen Deniz Gül'ün transferi konusunda Portekiz ekibiyle sözlü anlaşmaya vardı.

11 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray da! İşte maliyeti 1

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray ile Porto, Deniz Gül transferi için anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun transferinin bonuslarla birlikte 11 milyon euro karşılığında tamamlanacağı belirtildi.

PAZARTESİ İSTANBUL'A GELİYOR

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray da! İşte maliyeti 2

Transferde artık son aşamaya gelinirken Deniz Gül'ün pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması planlanan genç golcü, böylece kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

GALATASARAY'DAN GENÇ FORVET HAMLESİ

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray da! İşte maliyeti 3

Galatasaray, Deniz Gül transferiyle birlikte hücum hattına genç ve gelecek vadeden bir isim kazandırmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, bonuslarla birlikte 11 milyon euro seviyesine ulaşacak bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Archie Brown'dan Beşiktaş derbisi öncesi olay mesaj!Archie Brown'dan Beşiktaş derbisi öncesi olay mesaj!
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe itirafı! “Ucuz kurtulduk”Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe itirafı! “Ucuz kurtulduk”
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray porto Deniz Gül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

Hastanede dev vurgun

Hastanede dev vurgun

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Burak Özçivit kız kardeşinin düğününe gitmedi! Nedeni ortaya çıktı

Burak Özçivit kız kardeşinin düğününe gitmedi! Nedeni ortaya çıktı

Motorinde yeni zam: Tarih belli oldu

Motorinde yeni zam: Tarih belli oldu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.