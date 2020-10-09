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Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 09.10.2020 11:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, Erenler mahallesinde belirlenen 6 adrese yaptığı operasyondaki aramalarda, 27 LSD uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmede kullanılan aparatlar ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adli işlem yapılacağı belirtildi.

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Bolvadin
Ünal Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
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