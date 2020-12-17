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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.12.2020 14:35 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde yaşayan şüpheli H.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Ev ve evin eklentilerinde yapılan aramada, 48 paket halinde 41 gram eroin, bir paket halinde 4 gram kubar esrar, bir ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 5 düzenek ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili M.A, S.Ç, F.D, E.U, H.Ç, S.K, İ.A ve F.K'yi gözaltına aldı.

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