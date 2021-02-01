Afyonkarahisar'da vatandaşlar ölümlü kazaların sık yaşandığı kavşağa karanfil bıraktı

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emirdağ'ın doğusunda bulunan köyleri birbirine bağlayan kavşak ile ilgili gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Vatandaşlar, en son 4 gün önce tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bölgeye, alt geçit yapılmasını istedi.

Konuyu takip ettiklerini vurgulayan Koyuncu, "Karayolları Bölge Müdürü, Vali, Karayolları Genel Müdürü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanının da bu bölgeyle ilgili bilgisi bulunmaktadır. Bu kapsamda Çeltik-Emirdağ arasında bulunan karayolunun yapımına devam edilmekte olup, bu projeye Bakan'ın talimatıyla Emirdağ Suvermez alt geçidi eklenmiştir. Bu kapsamda Suvermez alt geçidi için projede son aşamaya gelinmiştir." ifadelerini kullandı.

