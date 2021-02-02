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Afyonkarahisar’da yaban hayvanları yemlendi

02.02.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ve Afyon OFFROAD Kulübü işbirliğiyle yaban hayvanlarına yönelik yemleme faaliyeti gerçekleştirildi.Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa İlçesine bağlı Taşoluk Beldesi’nde bulunan Kumalar mevkiinde gerçekleştirilen yemleme çalışmasında, 400 kilogram yonca balyası, 100 kilogram buğday ve arpa yemi ile bayat ekmekler arazinin çeşitli yerlerine bırakıldı.Etkinliğe; Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürü Abdilkadir Sevinç, Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us ve Afyon Offroad üyeleri katıldı.Öte yandan kar yağışının çok olduğu şu günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından yemleme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ve Afyon OFFROAD Kulübü işbirliğiyle yaban hayvanlarına yönelik yemleme faaliyeti gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa İlçesine bağlı Taşoluk Beldesi’nde bulunan Kumalar mevkiinde gerçekleştirilen yemleme çalışmasında, 400 kilogram yonca balyası, 100 kilogram buğday ve arpa yemi ile bayat ekmekler arazinin çeşitli yerlerine bırakıldı.
Etkinliğe; Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürü Abdilkadir Sevinç, Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us ve Afyon Offroad üyeleri katıldı.
Öte yandan kar yağışının çok olduğu şu günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından yemleme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

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