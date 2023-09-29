Afyonkarahisar’da yağmurda kayan yolcu otobüsüne arkadan gelen tır çarptı: 4 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bariyerlere çarparak dururken, faciadan dönülen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Sandıklı ilçesi başağaç rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K., idaresindeki 26 ND 010 plakalı otobüs rampadan aşağı inerken yağışın da etkisiyle bir anda kaydı. Bu sırada otobüse arkadan gelen H.L., idaresindeki plakalı 68 DF 540 plakalı tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü H.L., otobüs muavini H.T., otobüste yolcu olarak bulunan S.A. ve F.Ç., yaralandı. Yaralılar ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kara yolunun bir yönü yaklaşık olarak 20 dakika ulaşıma kapandı. Kazaya karışan otobüsün Eskişehir’den, Antalya’ya gittiği belirtildi. Büyük paniğin yaşandığı kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

