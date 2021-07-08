Afyonkarahisar'da yaşlı kadını dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşlı kadını dolandırdığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İlçede yalnız yaşayan A.I'yı (61) telefonla arayan ve kendini astsubay olarak tanıtan bir kişi, savcı ile birlikte olduğunu, kadına ait bilgilerin bir kişi tarafından kullanıldığını ifade etti. Zanlı, kadından, sorun yaşanmaması için evindeki ziynet eşyalarını kendisine vermesini istedi.

Şüpheli, ikametine gittiği yaşlı kadından "bayrak" parolasını kullanarak 2 bilezik, 3 çift altın küpe, 4-5 altın broş, yarım altın, çeyrek altın ve 2 bin 900 lira parayı aldı.

Kendini savcı olarak tanıtan kişi ise telefonda yaşlı kadına bankada parası olup olmadığını sorarak varsa kendilerine vermesini talep etti.

Bankadaki parasını çekmeye çalıştığı sırada durumu fark eden yeğeni, yaşlı kadına dolandırıldığını ve polise bildirmesini söyledi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının evine gelen şüpheli İ.P'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan yakalanan zanlının önceden de dolandırıcılık suçundan aramasının olduğu öğrenildi.

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