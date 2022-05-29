Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

Tevfik D. (52) idaresindeki 61 S 1996 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada 27 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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